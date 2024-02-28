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بوصعب بحث في الهجرة غير الشرعية مع مستشار الأمن القومي..والتقى لجنة اهالي شهداء المرفأ

امن وقضاء
2024-02-28 | 08:56
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بوصعب بحث في الهجرة غير الشرعية مع مستشار الأمن القومي..والتقى لجنة اهالي شهداء المرفأ
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بوصعب بحث في الهجرة غير الشرعية مع مستشار الأمن القومي..والتقى لجنة اهالي شهداء المرفأ

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم مع مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، ترافقه سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس، في ملفات مشتركة بين البلدين بما فيها ازمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الى قبرص.

واكد بوصعب ان لبنان يعاني من هذه الازمة وعليه يجب حث المجتمع الدولي على ايجاد  حلول جذرية في هذا الشأن . 

واستقبل بو صعب وفداً من لجنة اهالي شهداء المرفأ  برافقه  الوزير السابق كميل ابو سليمان حيث طالبوا نائب رئيس مجلس النواب بان اي حل سياسي  يجب ان يتضمن حل لملف انفجار المرفأ ووعد بو صعب بان يكون الى جانبهم في كل الاوقات .
 
 

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