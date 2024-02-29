فيديو بشأن مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.. بيان توضيحي من الجيش

أكدت قيادة الجيش اللبناني كذب مزاعم العدو الاسرائيلي بشأن مقطع فيديو يدعي فيه وجود مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.



وأوضحت قيادة الجيش أن الفيديو يعرض مشاهد لمنشآت مدنية وحفريات تعود إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أُقيمت لأغراض الصيانة ولحاجة سد جنة من تصريف المياه.