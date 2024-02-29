الجيش: العثور على طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي في منطقة اللبونة الجنوبية

بتاريخ 29 / 2 /2024، وأثناء تنفيذ دورية مشتركة بين الجيش واليونيفيل في منطقة اللبونة، عثر عناصر الدورية على طائرة مسيرة (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي تحمل منشورات، وقد عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها ونقلها.