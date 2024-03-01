الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في العملات الرقمية
امن وقضاء
2024-03-01 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في العملات الرقمية
حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ المواطنين من عدم الانجرار، وراء المناورات الاحتيالية للعصابات، التي تقوم بأعمال احتيالية في مجال العملات الرقمية.
وتتواصل هذه العصابات مع المواطنين، عبر تطبيقي WhatsApp" و"Telegram"، وتوهمهم ببيعهم عملات رقمية من نوع "USDT"، ثم يُحدّد موعد فيقومون بسلب الأموال منهم من دون إرسال أي عملات رقمية.
طلبت المديرية، في بلاغ، وبناء على اشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية عمليات مماثلة، الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
الأمن
الوقوع
إجرامية
بأعمال
احتيالية
العملات
الرقمية
الجيش: العثور على طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي في منطقة اللبونة الجنوبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-02-22
قوى الأمن: تعميم صورة مطلوب مشتبه بقيامه بأعمال سرقة.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
امن وقضاء
2024-02-22
قوى الأمن: تعميم صورة مطلوب مشتبه بقيامه بأعمال سرقة.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
0
امن وقضاء
2024-02-22
بأسماء وهمية يقومون بأعمال نصب واحتيال وسرقة ..هل وقعتم ضحية أعمالهم؟
امن وقضاء
2024-02-22
بأسماء وهمية يقومون بأعمال نصب واحتيال وسرقة ..هل وقعتم ضحية أعمالهم؟
0
امن وقضاء
2024-02-02
الجيش: توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية
امن وقضاء
2024-02-02
الجيش: توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية
0
أخبار لبنان
2024-01-15
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
أخبار لبنان
2024-01-15
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
15:43
الجيش: العثور على طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي في منطقة اللبونة الجنوبية
امن وقضاء
15:43
الجيش: العثور على طائرة مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي في منطقة اللبونة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
0
امن وقضاء
11:32
فيديو بشأن مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.. بيان توضيحي من الجيش
امن وقضاء
11:32
فيديو بشأن مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان.. بيان توضيحي من الجيش
0
امن وقضاء
2024-02-29
أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا
امن وقضاء
2024-02-29
أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
2024-02-20
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
0
رياضة
2024-02-26
المطالبة بتوقيف كريستيانو رونالدو... قام بحركة "بذيئة" أمام جمهور ميسي! (فيديو)
رياضة
2024-02-26
المطالبة بتوقيف كريستيانو رونالدو... قام بحركة "بذيئة" أمام جمهور ميسي! (فيديو)
0
اقتصاد
02:01
تعميم من مصرف لبنان إلى المؤسسات المالية
اقتصاد
02:01
تعميم من مصرف لبنان إلى المؤسسات المالية
0
أخبار دولية
16:48
مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش
أخبار دولية
16:48
مقتل 43 شخصا جراء حريق في عاصمة بنغلادش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
0
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
أخبار دولية
13:35
عشية الانتخابات التشريعية في ايران.. الإصلاحيون خارج السباق والمحافظون باقون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف كان حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نظام الكفالة: إلى المحكمة در
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان سيؤمّن الدولارات الجديدة من الضرائب... هل سيؤدي القرار إلى أزمة جديدة؟
0
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
أخبار دولية
13:30
"القسام" تنشر فيديو لاسرى اسرائيليين: سنكشف عن مصيرهم غداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مجزرة في شمال غزّة ضحيتها أكثر من ١٠٠ فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مجزرة في شمال غزّة ضحيتها أكثر من ١٠٠ فلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
منوعات
12:14
شابة عشرينية واعدت رجلاً مسناً وما كشفته عن الموضوع صادم... هل كان يخونها؟!
2
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
فنّ
01:56
"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)
3
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
حال الطقس
02:38
بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما قصة الحاج حسين حمدان الذي استشهد مع زوجته في منزله في كفرا الجنوبية؟
5
فنّ
03:44
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
فنّ
03:44
الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي
6
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
منوعات
15:00
ذهب طفلها إلى المدرسة ولم يعد أبداً... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات محزن!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا توزعت زيادات الرواتب...وهكذا ستُدفع
8
اقتصاد
02:48
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
02:48
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More