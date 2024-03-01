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قوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في العملات الرقمية

امن وقضاء
2024-03-01 | 05:21
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قوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في العملات الرقمية
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قوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في العملات الرقمية

حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ المواطنين من عدم الانجرار، وراء المناورات الاحتيالية للعصابات، التي تقوم بأعمال احتيالية في مجال العملات الرقمية.

وتتواصل هذه العصابات مع المواطنين، عبر تطبيقي WhatsApp" و"Telegram"، وتوهمهم ببيعهم عملات رقمية من نوع "USDT"، ثم يُحدّد موعد فيقومون بسلب الأموال منهم من دون إرسال أي عملات رقمية.   

طلبت المديرية، في بلاغ، وبناء على اشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية عمليات مماثلة، الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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