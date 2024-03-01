توقيف "مجموعة مسلحة" تحمل الجنسية الهولندية...إليكم التفاصيل

أفادت معلومات الـ LBCI أن حزب الله سلمّ مخابرات الجيش اللبناني فريقاً مؤلفاً من ستة أشخاص هولنديين أوقفوا في الضاحية الجنوبية، بعدما شوهدوا في أحد المقاهي وهم يحملون سلاحاً ظاهراً.



وقد تبين أن السلاح مرخص، وأن الأشخاص الستة تابعون للسفارة الهولندية، وهم يتولون الإتصال بالرعايا الهولنديين في لبنان، والتحضير لإجلائهم في حال الطوارىء، وقد دخلوا إلى الضاحية من دون تنسيق أمني مع أي جهة.