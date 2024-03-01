إحتفال بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"... خطار: عنوان النجدة والإطمئنان

نظّمت المديرية العامة للدفاع المدني إحتفالاً في اليوم العالمي للدفاع المدني.



وبالمناسبة، أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أنه "في اليوم العالمي للدفاع المدني، يُخالجني إحساس بالإعتزاز بمسيرتي مع أبطال الدفاع المدني، وقبلها في الجيش اللبناني والأمن العام، وعهدي أن أبقى إلى جانب هؤلاء الأبطال متابعاً ومناصراً لقضاياهم أينما كُنت، لأنهم يستأهلون الكثير الكثير ، فهم عنوان النجدة والإطمئنان ".



أما وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي فأشاد بتضحيات عناصر الدفاع المدني وهنأهم بالعيد.



وعقب ذلك أقيم عرض للوحدات الراجلة المتخصصة والتي ضمّت فرقة التدخل لإخماد الحرائق في الأماكن المغلقة، مجموعة من فرق الإسعاف، فرقة من وحدة الوقاية والحماية من أسلحة الدمار الشاملCBRN ، فرقة الإنقاذ الثلجي، فرقة الإنقاذ بواسطة الحبال، فرقة البحث والإنقاذ، فرقة التدخل لإخماد حرائق الغابات. تلاه مرور عدد من الآليات المتنوعة (دراجات الإسعاف، سيارات رباعية الدفع، سيارات الإسعاف، سيارات إطفاء حرائق الغابات، سيارات إطفاء الحرائق المدنية، سيارات الإطفاء والتدخل في إزالة الثلوج، سيارات إطفاء الحرائق بأحجام متعددة، آليات صهاريج، سلالم الإطفاء والإنقاذ، شاحنات النقل، زوارق الإنقاذ والإطفاء، غرفة العمليات المتنقلة، جرافة مدولبة).



واختتم العرض بمشاركة طوافتين تابعتين للقوات الجوية في الجيش اللبناني تأكيداً على الأهداف الموحدة التي تجمع بين المؤسستين في سبيل الحفاظ على السلامة العامة.