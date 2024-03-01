توقيف شخصين لارتكابهما جريمة إطلاق النار وغيرها من الجرائم

أوقفت دورية من مديرية المخابرات اللبنانيَّين (ج.م.) و(م.م.) في بلدة مقنة - بعلبك، لارتكابهما جريمة إطلاق النار، ولوجود عدة مذكرات توقيف في حق الأول لارتكابه جرائم: قتل أحد العناصر الأمنيين، رمي رمانات يدوية بتواريخ مختلفة على دوريات للجيش، السرقة والسلب بقوة السلاح، الاعتداء على مواطنين.