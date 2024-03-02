بالفيديو: حريق هائل يلتهم مخيما للنازحين

اندلعت النيران داخل أنبوب من النفط الخام على طريق المنية البحرية في الشمال.



ونتيجة لذلك، التهمت النيران مخيّماً للنازحين السوريين وعدداً من المشاتل الزراعيّة، أما الدخان الأسود فغطى أجواء المنطقة.



وحضرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني للمكان وللعمل على إخماد النيران والسيطرة عليها.