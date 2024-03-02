تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة الهويّة تعرّضت للصّدم على أوتوستراد جونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه حوالي الساعة 0،30 من تاريخ 02/03/2024 تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على أوتوستراد جونية – المسلك الغربي تحت جسر "فؤاد شهاب"، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.



وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي.



مع العلم أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، قصيرة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، شعرها أسود اللون، أجعد وكثيف.



وطالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة.