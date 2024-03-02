توقيف فردَين من عصابة نصب واحتيال

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (ح.ك.) و(ا.ح.)، في منطقة المنصورية –جبل لبنان، لتأليفهما مع آخرين عصابة نصب واحتيال وترويج ليرات ذهبية مزيفة، ولتجولهما من دون أوراق ثبوتية.



ضبطت الدورية في حوزة الموقوفين كمية من هذه الليرات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.