توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة في بلدة شارون

رصدت قطعات شعبة المعلومات عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آليّة في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب.

وأكّدت المديرية العامة، في بلاغ، أنّ القطعات المختصّة في الشّعبة حدّدت هُويّاتهم ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو:

ع ، ط (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوريّ)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية.

وأوقفت إحدى دوريّات الشّعبة المشتبه فيه، على متن دراجة آليّة وذلك بعد أن نصبت له كمينًا محكمًا، في بلدة شارون.

وضُبطت كميّة من مادّة حشيشة الكيف وأدوات تستخدم في عمليات السّرقة، وسكّين.

واعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدّراجات، بالاشتراك مع آخرين، مستخدمين الأدوات، التي ضُبِطت بحوزته، وذلك، في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان والجنوب، ومنها: جدرا، برجا، وادي الزينة، الرميلة، صيدا، عبرا والهلالية.

وأضاف أنّهم كانوا يقومون ببيعها في مخيم صبرا.

كما اعترف بترويج المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.