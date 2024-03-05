قوى الأمن تكشف هوية شخص يقوم بسرقة كنائس

توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية مشتبه فيه بتنفيذ عمليات سرقة صناديق النذورات من داخل الكنائس في مناطق جبل لبنان ويدعى:



ح. ط. (مواليد عام 1995، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، وترويج عملة مزيّفة، وضرب، ومطلوب بجرم سرقة.



بتاريخ 29-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق المطار. وبتفتيشه، ضبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وكمية من مادة حشيشة الكيف.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عمليات سرقة من داخل الكنائس، كما اعترف بتعاطي المخدرات.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.