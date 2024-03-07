الجيش: توقيف شخصين على حاجز الريفا - طرابلس

أوقفت قوة من الجيش اللبناني عند حاجز الريفا – طرابلس، الفلسطيني (ع.ع.)، لحيازته مسدسا حربيا من دون ترخيص.



وعلى خلفية هذا التوقيف، أقدم الفلسطيني (م.ك.) على إطلاق النار باتجاه الحاجز، فردت عناصر الجيش بالمثل مما أدى إلى إصابة مطلق النار، وأوقف ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.