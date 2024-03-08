الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء

امن وقضاء
2024-03-08 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء

أوضحت قيادة الجيش المعطيات التالية المتعلّقة بنتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية:

"بتاريخ 17/ 8/ 2023، وافق مجلس الوزراء على طلب قيادة الجيش تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بعد 4 سنوات من قرار وقف التطويع الذي استعاضت عنه المؤسسة العسكرية بتطويع تلامذة ضباط من العسكريين في الخدمة الفعلية لدورتين متتاليتين.

بتاريخ 6/ 9/ 2023، أرسلت قيادة الجيش طلبًا إلى وزارة الدفاع للقبول بتعميم إعلان حول تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والقوى الأمنية من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور).

بتاريخ 12/ 9/ 2023، تسلّمت قيادة الجيش كتابًا من وزارة الدفاع موقّعًا من وزير الدفاع الوطني تعلن بموجبه موافقتها على تعميم الإعلان الذي نُشر على موقع الجيش الرسمي بتاريخ 14/ 9/2023.

بتاريخ 2/ 11/ 2023، رفعت قيادة الجيش كتابًا إلى وزارة الدفاع، بعد موافقة المجلس العسكري، تضمّن لائحة اسمية بالمرشّحين المقبولين للاشتراك في مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية استنادًا إلى جداول تصنيف المرشّحين في القوى.

بموجب القرار رقم 392 تاريخ 19/ 12/ 2023، وافق المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش القاضي بقبول الناجحين في مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية بصفة تلميذ ضابط وعددهم 118.

بموجب الكتاب رقم 2961 تاريخ 2/ 2/ 2024، أرسلت قيادة الجيش كتابًا إلى وزارة الدفاع تضمّن لائحة اسمية بتعيين الناجحين في مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية بصفة تلميذ ضابط، بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري استنادًا إلى المادة 27 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83.

هذا في الوقائع والتواريخ، وبالنسبة للذين تقدّموا بطلبات ترشيح وخضعوا للامتحانات، تورد قيادة الجيش الوقائع التالية:
 
-بلغ عدد المرشّحين المقبولين 2511 ضمن الشروط المحدّدة بما فيها التشديد على حيازة المرشّح معدّل 12/20 في امتحانات الشهادة الرسمية. خضعوا جميعًا وتباعًا لامتحانات نفسية وطبية ورياضية بدءًا من 2 / 10 / 2023. تأهّل منهم 773 للاختبار الخطّي والمثول أمام اللجنة، وبعد فرز نتائج المباراة والتصنيف استحق 118 منهم عن جدارة وكفاءة أن يصبحوا تلامذة ضباط.

 -كان العدد المطلوب الذي أجازته الحكومة هو 173، إلا أنّ عدد الذين فازوا بالتصنيف ولم يحصلوا على أي علامة لاغية كان فقط 118، مع المحافظة على التوازن الطائفي (59 فئة أولى و59 فئة ثانية)، وقد وافق المجلس العسكري على النتيجة.

 -لا شكّ في أنّ قيادة الجيش أخذت في الاعتبار التأخير في الموافقة على قبول التطويع، إضافة إلى الظروف العامة في الوطن ومعاناة اللبنانيين وضمنهم الطلاب ولا سيما خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وانطبق ذلك على الاختبارات النفسية والرياضية فقط، أما سائر الاختبارات، وضمنها الخطّية، فتراوحت بين الوسط والصعب، وبحسب مستوى الامتحانات الرسمية.

وجاء نجاح الفائزين في المباراة والتصنيف عن جدارة وكفاءة.

ولم تلجأ القيادة إلى خفض المعدّل لإكمال العدد، ولا يمكن فتح المجال أمام دورة إضافية لأنّ ذلك سيتطلّب قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء ووقتًا إضافيًّا، وستكون النتيجة مماثلة أيضًا بالنسبة للعدد والنتيجة.

-عند الإعلان عن قبول طلبات الترشيح، تقدّم عدد من الطلاب بطلبات استرحام (بسبب السن) تمّ رفعها إلى وزارة الدفاع، لكنّها لم تُبَت.

 -إن مصير 118 طالبًا فازوا بالتصنيف لا يزال مجهولًا وهم بحاجة لتوقيع وزير الدفاع الوطني للسماح لهم بالالتحاق بالكلّية الحربية، علمًا أن عددًا منهم مسجّل في جامعات خاصة ويعجز عن اتخاذ قرار حول مستقبله، كما أن هذا التأخير في الالتحاق يؤدّي إلى إقفال الكلّية الحربية، وله انعكاسات سلبية على هيكلية المؤسسة وهرميتها.

-بناء على ما سبق، تؤكّد قيادة الجيش أنه لا مجال للتشكيك في نتائج الكلية الحربية وأنّ اللجنة الفاحصة المؤلفة من ضبّاط أكفّاء اعتمدت أعلى معايير الشفافية والموضوعية والعدالة بما يحفظ حقّ الطلاب الذين فازوا بالمباراة بكفاءة وجدارة.

وتدعو القيادة إلى الحفاظ على خصوصية المؤسسة العسكرية وعدم تحويل شؤونها إلى مادة سجال علنية تحت أي ذريعة أو هدف، لأن التحدّيات والمخاطر والظروف الراهنة تستوجب الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية ودعمها والحفاظ على معنوياتها ومعنويات عناصرها الذين لا يزالون مؤمنين بقدسية مهمّتهم وثابتين في مواقعهم رغم كلّ الحملات التي يتعرّضون 

إن الكلّية الحربية، وهي معقل الرجال، لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء ولا تخرّج سوى الضباط القادة الأبطال".

أخبار لبنان

امن وقضاء

الكلية الحربية

الجيش اللبناني

ضباط

وزارة الدفاع

LBCI التالي
البيطار نفى الخبر المتداول عن مضمون الاجتماع مع النائب العام التمييزي
الجيش: توقيف شخصين على حاجز الريفا - طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:47

باسيل لـ "جدل": موضوع الاستراتيجية الدفاعية يدخل ضمنه عدة أمور وحالياً نحمّل الجيش اللبناني أكثر من قدرته إذ يجب تحويله الى جيش فعّال ومقاتل أكثر

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-07

وزارة الدفاع السورية: القوات المسلحة تشتبك مع "مجموعة إرهابية" حاولت مهاجمة موقع عسكري بالقرب من إدلب

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-06

الجميل لـ"حوار المرحلة": خلقنا جبهة صمود بوجه حزب الله عبر منع القضاء على الجيش اللبناني من خلال التمديد لقائد الجيش كما أنه لم يتمكن من فرض مرشحه للرئاسة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-05

وزير الدفاع الألماني: تسريب التسجيل الصوتي للضباط بشأن أوكرانيا نجم عن "خطأ فردي"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:55

البيطار نفى الخبر المتداول عن مضمون الاجتماع مع النائب العام التمييزي

LBCI
امن وقضاء
2024-03-07

الجيش: توقيف شخصين على حاجز الريفا - طرابلس

LBCI
امن وقضاء
2024-03-07

مجلس القضاء الاعلى ينقل توضيحات كركبي بشأن إدخال كمية من القمح الى الأسواق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-06

شبل الاسد حديث طرابلس والبلد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:28

ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟

LBCI
أخبار دولية
01:58

أوكرانيا تعيّن القائد السابق للجيش سفيرًا لها لدى بريطانيا

LBCI
فنّ
06:04

وسام حنا يحصد نجاح فيلمه "المزرعة": شكراً سوريا للوفاء (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-02-23

كايلي جينر تنشر صورة مثيرة بغياب حبيبها... بيكيني أسود وجسم مبلل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الفن اللبناني مجددًا في باريس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

LBCI
فنّ
06:21

إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)

LBCI
حال الطقس
01:38

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
أخبار دولية
07:00

قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال

LBCI
اقتصاد
02:29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
15:12

باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More