استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)

اغار الطيران المسيّر على طريق الحوش جنوب مدينة صور، مستهدفا سيارة ما أدى الى اشتعالها.



وعلى الفور، هرعت سيارات الاسعاف الى المكان.