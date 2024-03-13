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22
o
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o
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استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)
امن وقضاء
2024-03-13 | 03:54
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استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)
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استهداف سيارة على طريق الحوش جنوب (فيديو)
اغار الطيران المسيّر على طريق الحوش جنوب مدينة صور، مستهدفا سيارة ما أدى الى اشتعالها.
وعلى الفور، هرعت سيارات الاسعاف الى المكان.
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