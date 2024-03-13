شهيدان وجريحان في الغارة على طريق صور- الحوش

سقط شهيد فلسطيني داخل السيارة التي استهدفتها المسيرة الاسرائيلية على طريق صور - الحوش ، كما سقط شهيد اخر من التابعية السورية كان على متن دراجة نارية، وصودف مروره لحظة الاعتداء، اضافة الى جريحين.