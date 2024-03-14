العثور على جثة داخل مدرسة داود العلي - سبلين

عثر على المدعو ( ن. أ ) جثة داخل مدرسة داود العلي في سبلين، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة .