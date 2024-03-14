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سرقوا خزنة إحدى المدارس بعد أن دخلوها بواسطة الكسر والخلع..ووقعوا في قبضة قوى الامن
امن وقضاء
2024-03-14 | 06:30
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سرقوا خزنة إحدى المدارس بعد أن دخلوها بواسطة الكسر والخلع..ووقعوا في قبضة قوى الامن
قام مجهولون ملثمون بالدخول إلى إحدى المدارس في منطقة برمانا بواسطة الكسر والخلع، حيث قاموا بخلع خزنتين وسرقة محتوياتهما، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى/56,000/ ألف دولار أميركي وحوالى/7,000/ يورو، بالإضافة إلى مبلغ بالعملية اللبنانية يقدر بحوالى /8/ مليارات، كما أقدموا على تكبيل حارسي أمن المدرسة، وفروا الى جهة مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.
نتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات توصّلت الى كشف هوية المتورطين في عملية السرقة، وهم كل من اللبنانيين:
خ. ح. (مواليد عام 1999) (حارس أمن المدرسة والرأس المدبر للعملية)
ج. ع. (مواليد عام 1996) (حارس أمن المدرسة)
ج. ح. (مواليد عام 2000) (حارس أمن المدرسة)
ع. ح. (مواليد عام 1995)
خ. س. (مواليد عام 1997)
أ. ح. (مواليد عام 2005)
بتاريخي 7و9-3-2024، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم في مناطق السماقية والعريضة والعبدة، وتم ضبط المبالغ المسروقة وهي على الشكل التالي: /798,750,5000/ ليرة لبنانية ضبطت مدفونة في الارض في خراج بلدة السماقية، و/46,991/ دولارًا أمريكيًا، /7,265/ يورو، ضبطت بعد تفتيش منازل الموقوفين.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم في تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وانهم استخدموا في تنفيذ عملية السرقة ونقل الأموال سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" مستأجرة تم ضبطها، وقاموا بتخبئة الأموال تمهيدا لتقاسمها لاحقا.
سُلّمت الاموال المضبوطة إلى إدارة المدرسة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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