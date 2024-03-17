العميد شقير يجتمع برئيس الحكومة العراقية: لمسنا تجاوبا كبيراً

طرح نائب المدير العامّ لأمن الدولة العميد حسن شقير، بتوجيهات من اللواء طوني صليبا، أموراً مكلفاً بها من الحكومة اللبنانيّة، وذلك مع رئيس الحكومة العراقيّة محمد السوداني.



وفي السياق، لمس شقير تجاوبا كبيراً من السودانيّ.