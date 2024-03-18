إحباط محاولة تهريب عشرة كيلوغرامات من الحشيشة في المطار

أحبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات قدرت بعشرة كيلوغرامات من الحشيشة مع احدى المسافرات من الجنسية الأوكرانية الى الإمارات العربية المتحدة.