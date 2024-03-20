منفّذ عمليات سرقة سيارات... وشعبة المعلومات كشفت عن هويته

حدّدت القطعات المختصة في شعبة المعلومات هُوية أحد المتورّطين بعمليات سرقة سيارات من مناطق جبل لبنان ونقلها إلى منطقة البقاع، وهو المدعو:



ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبنانيّ)



وأوضحت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّه من أصحاب السوابق بجرائم: سطو مسلّح، سلب، سرقة، مخدِّرات، ونشل وبحقّه أربع ملاحقات عدلية بجرم سرقة سيارات.



وأكّدت أنّ دوريات الشعبة نفّذت كمينًا محكمًا، في محلة حيّ السّلّم - تحويطة الغدير، أوقفت بنتيجته المذكور.



وبتفتيشه، ضبطت بحوزته نصف حبة مخدّرة، مبلغ ماليّ، وهاتف خليويّ.



واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة سيارات من مناطق جبل لبنان، وخصوصًا الضاحية، بعبدا، وعرمون، ونقلها إلى منطقة البقاع لصالح أحد الأشخاص.



كما اعترف بتعاطي المخدرات.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.