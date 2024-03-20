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تدابير أمنية وتوقيف أشخاص في منطقة الشمال
امن وقضاء
2024-03-20 | 06:44
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تدابير أمنية وتوقيف أشخاص في منطقة الشمال
نفّذت وحدات من الجيش بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، تدابير أمنية، في مِنطقة الشمال، على أثر الإشكالات، التي وقعت.
وشملت التدابير تسيير دوريات راجلة ومؤللة وإقامة حواجز تفتيش ظرفية وعمليات دهم لمنازل مطلوبين، وفق ما صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان.
وأُوقِف 10 مطلوبين بينهم 9 لبنانيين وفلسطينيّ واحد لارتكابهم جرائم إطلاق النار والإخلال بالأمن والتسبّب بإشكالات، إضافة إلى 11 لبنانيًّا وفلسطينيّ واحد لحيازتهم أسلحة ومخدِّرات وتجوّلهم من دون أوراق قانونية، وقد ضُبِطت أسلحة حربية وكمية من المخدِّرات والذخائر.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.
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