قوى الامن عممت صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في محلة دوحة الحص

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 20-3-2024 في محلة دوحة الحص، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.

وطلبت من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600116-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.