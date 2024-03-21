الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الامن عممت صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في محلة دوحة الحص
امن وقضاء
2024-03-21 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الامن عممت صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في محلة دوحة الحص
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة صورة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 20-3-2024 في محلة دوحة الحص، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.
وطلبت من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 600116-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
الامن
الاحتياجات
الخاصة
التالي
القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور
بيانٌ "هامّ" من الشؤون العقاريّة..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
12:08
معلمة بريطانية قررت طلب مشروبات غازية والاسترخاء... لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (صورة)
منوعات
12:08
معلمة بريطانية قررت طلب مشروبات غازية والاسترخاء... لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (صورة)
0
منوعات
2024-03-17
ما عثرت عليه بالصدفة داخل منضدة غرفة نومها حوّلها الى مليونيرة... "شعرت بالتوتر والفرح وصرخت"! (صورة)
منوعات
2024-03-17
ما عثرت عليه بالصدفة داخل منضدة غرفة نومها حوّلها الى مليونيرة... "شعرت بالتوتر والفرح وصرخت"! (صورة)
0
فنّ
2024-03-14
مخرج مشهور مُتهم باغتصاب قاصرة: "اصطحبها لتناول العشاء وجعلها تشرب ثم اعتدى عليها جنسيا" (صورة)
فنّ
2024-03-14
مخرج مشهور مُتهم باغتصاب قاصرة: "اصطحبها لتناول العشاء وجعلها تشرب ثم اعتدى عليها جنسيا" (صورة)
0
أخبار لبنان
2024-02-15
روّجا المخدّرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!
أخبار لبنان
2024-02-15
روّجا المخدّرات في محلة غاليري سمعان والمناطق المجاورة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها
تقارير نشرة الاخبار
14:42
طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها
0
أخبار لبنان
12:33
القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور
أخبار لبنان
12:33
القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور
0
امن وقضاء
06:58
بيانٌ "هامّ" من الشؤون العقاريّة..
امن وقضاء
06:58
بيانٌ "هامّ" من الشؤون العقاريّة..
0
امن وقضاء
06:50
وزارة الأشغال طالبت المجلس الأعلى للجمارك ووزارة الداخلية ومديرية النقل بتطبيق قانون السير الجديد على الشاحنات وأوزانها
امن وقضاء
06:50
وزارة الأشغال طالبت المجلس الأعلى للجمارك ووزارة الداخلية ومديرية النقل بتطبيق قانون السير الجديد على الشاحنات وأوزانها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن لانتخاب رئيس ولتحصين وحدتنا الداخلية
أخبار لبنان
07:51
دريان: نؤمن بحتمية الحوار بين جميع مكونات الوطن لانتخاب رئيس ولتحصين وحدتنا الداخلية
0
أخبار دولية
00:42
بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"
أخبار دولية
00:42
بلينكن: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة"
0
حال الطقس
2024-03-20
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حال الطقس
2024-03-20
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
0
أخبار لبنان
08:26
جعجع: من يقول إنه من دون حوار لا رئاسة يعني أنه يقول إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة
أخبار لبنان
08:26
جعجع: من يقول إنه من دون حوار لا رئاسة يعني أنه يقول إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
كيف تحيي الدول العربية شهر رمضان... وما أبرز طقوسه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
كيف تحيي الدول العربية شهر رمضان... وما أبرز طقوسه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الطريق الى عالم خال من الانبعاثات يبدأ من هنا...
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الطريق الى عالم خال من الانبعاثات يبدأ من هنا...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها
تقارير نشرة الاخبار
14:42
طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
القروض السكنية المدعومة راجعة
تقارير نشرة الاخبار
14:40
القروض السكنية المدعومة راجعة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بلينكن بين الهدنة والسلام الدائم
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بلينكن بين الهدنة والسلام الدائم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
خسارة أولى للبنان في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ امام منتخب استراليا في سيدني رغم المردود الإيجابي لرجال الارز
تقارير نشرة الاخبار
14:33
خسارة أولى للبنان في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ امام منتخب استراليا في سيدني رغم المردود الإيجابي لرجال الارز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
رحلة الـ moms to be من "الفيتنس ستيبس" تحضيرا للـ "بيبي ستبس"
تقارير نشرة الاخبار
14:31
رحلة الـ moms to be من "الفيتنس ستيبس" تحضيرا للـ "بيبي ستبس"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:46
مقدمة النشرة المسائية 21-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:46
مقدمة النشرة المسائية 21-03-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
خبر عاجل
07:21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
2
أخبار لبنان
12:33
القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور
أخبار لبنان
12:33
القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور
3
خبر عاجل
07:10
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠
خبر عاجل
07:10
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠
4
خبر عاجل
06:06
انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
خبر عاجل
06:06
انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
5
حال الطقس
02:52
سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...
حال الطقس
02:52
سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...
6
صحة وتغذية
16:37
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
صحة وتغذية
16:37
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
7
أخبار لبنان
06:17
نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص
أخبار لبنان
06:17
نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص
8
فنّ
06:21
كارين رزق الله تطلّ بـ "لوك" جديد... والجمهور: "كتير حليانة شو عاملة؟"
فنّ
06:21
كارين رزق الله تطلّ بـ "لوك" جديد... والجمهور: "كتير حليانة شو عاملة؟"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More