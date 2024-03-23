توقيف 4 أشخاص في الحدث –بعلبك والرويمة –عكار والقبة - طرابلس ضمن إطار التدابير الأمنية

دهمت مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة الحدث – بعلبك وأوقفت اللبنانيَّين (ع.ز.) وابنه (ح.ز.) المطلوبَين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقهما النار على أشخاص وإصابتهم، وإقدامهما على السلب بقوة السلاح. وقد أطلقا النار نحو عناصر الدورية أثناء عملية الدهم فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى إصابة (ح.ز.) ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



كما أوقفت مخابرات الجيش اللبناني (ع.ر.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم الخطف والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار، وقد ضُبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.



ايضا نفذت وحدات عسكرية أخرى تدابير مختلفة وفقًا لما يلي:



-توقيف اللبناني (خ.ا.) في بلدة الرويمة - عكار لمحاولته نقل كمية كبيرة من البضائع المهرّبة داخل صهريج غاز.

-توقيف اللبناني (ي.ا.) في منطقة القبة – طرابلس كونه مطلوبًا للاشتباه بإقدامه على إطلاق النار، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي.