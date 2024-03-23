إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي... وسقوط قتلى

وقع إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي بين أفراد من عائلة زعيتر.



وأفادت معلومات اولية عن وقوع قتيلين من آل زعيتر وجريح.



وقد وصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني وتعمل على تطويق المنطقة ووقف اطلاق النار وتهدئة النفوس في المحلة.