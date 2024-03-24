أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

ادعى أحد المواطنين أنه أثناء مروره على متن سيارته نوع "نيسان" برفقة زوجته في محلة جل الديب، اعترضت طريقه سيارة لون ابيض مجهولة باقي المواصفات، ترّجل منها شخصان.

وأقدما بطريقة احتيالية على سرقة سلسالَين من الذهب منهما، وفرّا إلى جهة مجهولة، وفق ما أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بــــــلاغ.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الفاعلَيْن يستخدمان سيارة نوع "بي أم" لون أبيض عليها لوحة مزوّرة.

وحدّدت شعبة المعلومات هويتيهما، ومن بينهما المدعو:

م. م. (مواليد عام 1969، لبنانيّ) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، ومقيم في بلدة سبلين.



وداهمت دوريات الشعبة منزله في بلدة سبلين، بعد التأكُّد من وجوده في داخله، وأوقفته.

وضبطت سيارة الـ "بي. أم." المستخدمة في عمليات السرقة.

واعترف بتنفيذ أكثر من /40/ عملية سرقة بطريقة احتيالية، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جارٍ لتوقيفه-، عن طريق توقيف المارّة، أو على متن سياراتهم في مختلف مناطق بيروت وجبل لبنان، بحجّة تصريف مبلغ من الدولار إلى الليرة اللبنانية.

وصرّح أنهما يستخدمان خفة يديهما، ويأخذان مبلغًا من المال من دون إدراك صاحب العلاقة، أو عبر أخذ الذّهب الذي يرتدونه من دون إدراكهم أيضا.

وأجري المقتضى القانونيّ بحق (م. م.)، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.

وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب ممن وقع ضحيّة أعماله وتعرف إليه، التوجه إلى فرع معلومات جبل لبنان في محلة جسر الباشا، أو الاتصال على الرقم: 513732 -01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.