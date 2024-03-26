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قوى الامن: حملة أمنيّة خلال شهر رمضان في طرابلس اسفرت حتّى الآن عن توقيف 24 شخصًا بجرائم متنوّعة
امن وقضاء
2024-03-26 | 12:33
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قوى الامن: حملة أمنيّة خلال شهر رمضان في طرابلس اسفرت حتّى الآن عن توقيف 24 شخصًا بجرائم متنوّعة
صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي:
"في إطار الاجراءات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس خلال فترة شهر رمضان المبارك، أعطيت الاوامر للقطعات المختصة لتكثيف دورياتها في مختلف مناطق هذه المدينة والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه بهم بمختلف أنواع الجرائم.
في خلال الفترة بين 10-3-2024 و23-3-2024، نفذّت دوريات شعبة المعلومات في مدينة طرابلس حواجز وكمائن ومداهمات، تمكنت في خلالها من توقيف /24/ شخصًا بجرائم إطلاق نار، ومحاولة قتل، وتسبب بإيذاء، وتعاطي مخدرات، ونشل، وسرقة، وحيازة اسلحة حربية دون ترخيص. كما ضبطت كمية من المسروقات، وأسلحة حربيّة، ودراجات آليّة، وكميات من المخدرات، وذلك في مناطق: البداوي، والتل، والمنكوبين، وأبي سمرا، وباب الرمل، والقبة، والميناء، والضمّ والفرز، والمهجر الصحّي، جبل محسن، والتبّانة.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصّة بناء على إشارة القضاء".
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