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شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
امن وقضاء
2024-03-27 | 00:49
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شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
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شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
أعلنت جمعية الإسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز الطوارئ والإغاثة استشهاد سبعة متطوعين في الإستهداف الاسرائيلي للنقطة الإسعافية التابعة لها في بلدة الهبارية، والتي كان الجهاز استحدثها مؤخراً لمواكبة الأحداث التي اندلعت في جنوب لبنان.
وفي السياق، نعت الجمعية في بيان المتطوعين المتواجدين في النقطة المستهدفة وهم:
- عبدالله عطوي
- محمد الفاروق عطوي
- براء ابو قيس
- عبدالرحمن الشعار
- حسين الشعار
- أحمد الشعار
- محمد حمود.
وتقدّمت جمعية الإسعاف اللبناني بالتعزية لعائلات الشهداء، مؤكدة أنها تقف إلى جانبهم في هذا الظرف العصيب.
واعتبرت أن هذه الجريمة المدانة تشكل انتهاكا فاضحاً لحرمة العمل الإنساني الحيادي والعاملين فيه، داعية إلى أوسع حملة تضامن من سائر الهيئات والمنظمات العاملة في المجال الانساني لمطالبة المجتمع الدولي بإلزام الكيان الإسرائيلي الكف عن هذه الجرائم، ولتأمين الحماية لكافة الطواقم الإسعافية طبقا للقانون الدولي.
أخبار لبنان
امن وقضاء
جمعية الإسعاف اللبنانية
ضربة اسرائيلية
الهبارية
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