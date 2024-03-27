حزب الله ينفي محاولة المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ من داخل ‏بلدة رميش

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله الاخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل ‏الإعلام عن محاولة المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ على العدو الاسرائيلي من داخل ‏بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموما، مؤكدة أنها أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها ‏من الصحة على الاطلاق



واعتبر حزب الله في بيان أن الجهات التي أصرّت وتُصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها هي ‏جهات مفترية ومحرّضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم او لا ‏تعلم محذرين اللبنانيين منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة.