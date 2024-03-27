إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)

بعد أن توافرت معطيات مؤكّدة لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام إحدى هذه الشّبكات بالتّحضير لعملية تهريب كميّة من حشيشة الكيف في داخل شحنة من أكياس من الزعتر والسّمّاق والكشك، الى إحدى الدّول الأوروبيّة، عبر مطار بيروت الدّولي، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الاستعلاميّة والتّقنيّة لكشف أفراد الشّبكة المذكورة، وتحديد مكان الشّحنة وضبطها قبل نقلها إلى المطار.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الحثيثة، التي قامت بها دوريّات من الشّعبة، تمكّنت من تحديد المستودع، في العاصمة بيروت، حيث يتم تخبئة الشّحنة.



ونفّذت إحدى دوريّات الشّعبة مداهمة للمستودع، وضبطت في داخله حوالى /148/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، مخبأة في أكياس من الزعتر.



وتمّ ضبط كميّة المخدّرات، والعمل مستمر لتوقيف أفراد شبكة التّهريب والمتورطين بهذه العملية، بإشراف القضاء المختص.