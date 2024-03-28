"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنّ دورياتها ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقتي الأوزاعي والشويفات وحيّ الجامعة اللبنانية .