الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة
امن وقضاء
2024-03-28 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنّ دورياتها ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقتي الأوزاعي والشويفات وحيّ الجامعة اللبنانية .
وأكّدت، في بيان، تسطير محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
واصلت
المنتجات
التبغية
المهرّبة
والمزوّرة
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-18
"الريجي" تضبط كميات من المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة في مناطق مختلفة
أخبار لبنان
2024-02-18
"الريجي" تضبط كميات من المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة في مناطق مختلفة
0
أخبار دولية
2024-03-23
الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة حتى "القبض على آخر" مقاتل
أخبار دولية
2024-03-23
الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة حتى "القبض على آخر" مقاتل
0
صحف اليوم
2024-03-23
"الخماسية" طلبت عقد لقاءات مع جهات سياسية وتواصلت بشكل مباشر مع حزب الله (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-03-23
"الخماسية" طلبت عقد لقاءات مع جهات سياسية وتواصلت بشكل مباشر مع حزب الله (الجمهورية)
0
أمن وقضاء
2024-02-29
"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
أمن وقضاء
2024-02-29
"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-03-27
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
امن وقضاء
2024-03-27
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
0
امن وقضاء
2024-03-27
حزب الله ينفي محاولة المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ من داخل بلدة رميش
امن وقضاء
2024-03-27
حزب الله ينفي محاولة المقاومة الاسلامية إطلاق صواريخ من داخل بلدة رميش
0
امن وقضاء
2024-03-27
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
امن وقضاء
2024-03-27
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-26
أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-26
أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:08
غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء
أمن وقضاء
15:08
غارة على طيرحرفا وأخرى على استراحة في الناقورة... وسقوط عدد من الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها
0
منوعات
2024-03-25
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
منوعات
2024-03-25
رجل يقرّر إعطاء مساحة لزوجته للتفكير والتخفيف من حدة مشاكلهما... لم يتوقع ما كان بانتظاره!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:59
هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان … يرجى المحاولة لاحقًا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان … يرجى المحاولة لاحقًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:20
إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار
خبر عاجل
11:20
إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار
2
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
3
أخبار لبنان
10:40
هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...
أخبار لبنان
10:40
هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...
4
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
5
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
6
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
7
منوعات
10:11
في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!
منوعات
10:11
في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!
8
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More