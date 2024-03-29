الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم صورة المفقود معتز جاسم الموسى الخلف... هل من يعرف مكانه؟
امن وقضاء
2024-03-29 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم صورة المفقود معتز جاسم الموسى الخلف... هل من يعرف مكانه؟
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقود معتز جاسم الموسى الخلف (من مواليد عام 1986، سوري)، الذي غادر بتاريخ 27-3-2024 مكان اقامته الكائن في محلة الليلكي، ولم يعد لغاية تاريخه.
وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
المفقود
الموسى
الخلف...
مكانه؟
التالي
موظفو الدفاع المدني: لإنهاء ملف التثبيت وإلا ...
تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-02-13
تعميم صورة القاصر المفقودة نرجس علي البرهان... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-02-13
تعميم صورة القاصر المفقودة نرجس علي البرهان... هل من يعرف عنها شيئًا؟
0
أمن وقضاء
2024-02-26
تعميم صورة المفقود هشام عبد القادر هودا
أمن وقضاء
2024-02-26
تعميم صورة المفقود هشام عبد القادر هودا
0
أمن وقضاء
2024-02-23
تعميم صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-02-23
تعميم صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أمن وقضاء
2024-02-22
تعميم صورة المفقودة وعد الحمود
أمن وقضاء
2024-02-22
تعميم صورة المفقودة وعد الحمود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:24
موظفو الدفاع المدني: لإنهاء ملف التثبيت وإلا ...
امن وقضاء
09:24
موظفو الدفاع المدني: لإنهاء ملف التثبيت وإلا ...
0
امن وقضاء
2024-03-28
تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات
امن وقضاء
2024-03-28
تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات
0
امن وقضاء
2024-03-28
"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة
امن وقضاء
2024-03-28
"الريجي" واصلت ضبط المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة
0
امن وقضاء
2024-03-27
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
امن وقضاء
2024-03-27
إحباط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف إلى اوروبا عبر مطار بيروت (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-27
مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!
منوعات
2024-03-27
مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!
0
أخبار دولية
11:01
محكمة في موسكو تأمر باحتجاز مشتبه به تاسع في الهجوم على حفل موسيقي
أخبار دولية
11:01
محكمة في موسكو تأمر باحتجاز مشتبه به تاسع في الهجوم على حفل موسيقي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين جورجيا ومساعدتها: ضاع ميقاتي…
0
أخبار دولية
12:04
غالانت: سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله
أخبار دولية
12:04
غالانت: سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:57
ليلة دامية في حلب
تقارير نشرة الاخبار
08:57
ليلة دامية في حلب
0
أخبار لبنان
08:19
رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس... الأب العام محفوظ: المحبّة هي التي توطّد السلام في المجتمعات
أخبار لبنان
08:19
رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس... الأب العام محفوظ: المحبّة هي التي توطّد السلام في المجتمعات
0
أخبار لبنان
04:08
شهيد في استهداف سيارة في البازورية
أخبار لبنان
04:08
شهيد في استهداف سيارة في البازورية
0
أخبار دولية
02:34
بايدن وأوباما كلينتون في حدث لجمع التبرعات...واحتجاجات داخل القاعة (فيديو)
أخبار دولية
02:34
بايدن وأوباما كلينتون في حدث لجمع التبرعات...واحتجاجات داخل القاعة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في الجو اشارات طائرات غريبة... تحايلٌ ام حقيقة؟
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في الجو اشارات طائرات غريبة... تحايلٌ ام حقيقة؟
0
رياضة
14:49
تعرفوا إلى أول إمرأة أنهت ماراثون باركلي الذي يعد من الأصعب في العالم
رياضة
14:49
تعرفوا إلى أول إمرأة أنهت ماراثون باركلي الذي يعد من الأصعب في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
في أسبوع الفرنكوفونية... منتدى يفسح المجال للشباب لتطوير مشاريعهم
تقارير نشرة الاخبار
14:47
في أسبوع الفرنكوفونية... منتدى يفسح المجال للشباب لتطوير مشاريعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
المجتمع الدولي يخفض المساعدات للنازحين السوريين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
المجتمع الدولي يخفض المساعدات للنازحين السوريين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:47
عملية أمنية مشتركة لأمن الدولة والجهات السورية أفضت إلى توقيف داني الرشيد...
خبر عاجل
13:47
عملية أمنية مشتركة لأمن الدولة والجهات السورية أفضت إلى توقيف داني الرشيد...
2
خبر عاجل
03:29
شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان
خبر عاجل
03:29
شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البازورية جنوب لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
تقارير نشرة الاخبار
14:37
داني الرشيد فر ثم أعيد توقيفه
4
تقارير نشرة الاخبار
14:15
واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون 7 كنائس ليلة خميس الغسل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون 7 كنائس ليلة خميس الغسل؟
5
فنّ
06:43
شكران مرتجى تنشر صورة ممثل لبناني في المستشفى: ما على قلبك شرّ!
فنّ
06:43
شكران مرتجى تنشر صورة ممثل لبناني في المستشفى: ما على قلبك شرّ!
6
صحف اليوم
03:09
طوني فرنجية لـ"الجمهورية": لهذا تغيّبنا عن لقاء بكركي وموقف «القوات» مُستغرب
صحف اليوم
03:09
طوني فرنجية لـ"الجمهورية": لهذا تغيّبنا عن لقاء بكركي وموقف «القوات» مُستغرب
7
أخبار دولية
02:31
ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات
أخبار دولية
02:31
ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات
8
صحف اليوم
01:55
نداء الوطن: 50 مليار دولار على الأقل ودائع قابلة للردّ من مصرف لبنان والمصارف
صحف اليوم
01:55
نداء الوطن: 50 مليار دولار على الأقل ودائع قابلة للردّ من مصرف لبنان والمصارف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More