تعميم صورة المفقود معتز جاسم الموسى الخلف... هل من يعرف مكانه؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقود معتز جاسم الموسى الخلف (من مواليد عام 1986، سوري)، الذي غادر بتاريخ 27-3-2024 مكان اقامته الكائن في محلة الليلكي، ولم يعد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.