موظفو الدفاع المدني: لإنهاء ملف التثبيت وإلا ...

حذّر الموظفون المثبتون في الدفاع المدني في بيان، ودعوا المعنيين ،إلى إنهاء ملف التثبيت وما ترتب عليه من ضرر بحق الموظفين المثبتين، مع جميع الحقوق والمستحقات، في الجلسة التي حددتها لجنة المتابعة نهار الثلاثاء بتاريخ 2024/4/2، وإلا سيتم توقيف المهمات كافة في كل المراكز حتى إنهاء هذه المهزلة.