ليل الجنوب قذائف مدفعية وطيران استطلاعي فوق الخط الازرق ومدينة صور

أطلق الجيش الإسرائيلي مساء امس عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والاوسط.



وحلّق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي بكثافة فوق مدينة صور، وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية.