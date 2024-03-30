مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون

استهدفت مسيرة اسرائيلية صباح اليوم دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون.



وكان في داخل الدورية 3 ضباط ومترجم لبناني.



وقد سجلت اصابات في صفوف الضباط.