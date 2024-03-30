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يروّج المخدرات ومطلوب بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية... فوقع في قبضة شعبة المعلومات (صور)
امن وقضاء
2024-03-30 | 06:37
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يروّج المخدرات ومطلوب بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية... فوقع في قبضة شعبة المعلومات (صور)
بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق عدّة من جبل لبنان، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج المذكور وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو م. ص. (مواليد عام 1971، لبناني)، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.
وبتاريخ 11/03/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المشرفية، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا" لون فضي تم ضبطها. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط:
/19/ كبسولة كوكايين زنتها بالكامل حوالي /85،5/غ
/18/ مظروفًا من مادة الـ "كوكايين" زنتها بالكامل حوالي /28/غ
/19/ مظروفًا من مادة الـ “باز" زنتها بالكامل حوالي /10/غ
/4/ كبسولات من مادة الـ "كوكايين نت" زنتها بالكامل حوالي /18،8/غ
/9/ كبسولات، و/6/ مظاريف فارغة عليها آثار مادة الـ "كوكايين"
/11/ قطعة من مادة "حشيشة الكيف" زنتها بالكامل حوالي /220/ غ
مبلغ مالي، وهاتف خلوي.
وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لصالح أحد التجار في مناطق جبل لبنان منها فرن الشباك، وكاليري سمعان، والمشرفية، والدورة، وجل الديب، والضبية، مستخدمًا الآليّة التي أوقف على متنها.
وتم حجز آليّة الـ "كيا" عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. ص.)، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
شعبة المعلومات
ترويج مخدرات
القوى الامنية
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