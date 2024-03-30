توقيف مواطن في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم: ترؤس عصابة نصب واحتيال، محاولة القتل والخطف والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التجول من دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت في حوزته كمية كبيرة من العملات النقدية.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.