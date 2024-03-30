ميقاتي اتصل بلازارو معبرا عن تضامنه مع القوات الدولية

عبّر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لـ "اليونيفيل" ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى، وذلك في إتصال مع القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو.



ودان ميقاتي، خلال الاتصال، لهذا الحادث "الخطير" .



وتبلغ رئيس الحكومة من الجنرال لازارو أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.