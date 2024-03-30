الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي اتصل بلازارو معبرا عن تضامنه مع القوات الدولية
امن وقضاء
2024-03-30 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميقاتي اتصل بلازارو معبرا عن تضامنه مع القوات الدولية
عبّر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لـ "اليونيفيل" ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى، وذلك في إتصال مع القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو.
ودان ميقاتي، خلال الاتصال، لهذا الحادث "الخطير" .
وتبلغ رئيس الحكومة من الجنرال لازارو أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.
أخبار لبنان
امن وقضاء
ميقاتي
لازارو
اليونيفيل
جنوب لبنان
توقيف مواطن في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم مختلفة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-04
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع في في السرايا مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو
آخر الأخبار
2024-01-04
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجتمع في في السرايا مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو
0
آخر الأخبار
2024-03-06
ميقاتي استقبل القائد العام لـ"اليونيفيل" لعرض الوضع في الجنوب والتعاون بين الجيش و"اليونيفيل" واطلاعه على مضمون التقرير الدوريّ لمجلس الامن الدوليّ في شأن تطبيق القرار 1701
آخر الأخبار
2024-03-06
ميقاتي استقبل القائد العام لـ"اليونيفيل" لعرض الوضع في الجنوب والتعاون بين الجيش و"اليونيفيل" واطلاعه على مضمون التقرير الدوريّ لمجلس الامن الدوليّ في شأن تطبيق القرار 1701
0
آخر الأخبار
2024-02-29
ميقاتي يتوقع محادثات لأسابيع لتحقيق "استقرار طويل الأمد" في جنوب لبنان بمجرد التوصل إلى اتفاق غزة
آخر الأخبار
2024-02-29
ميقاتي يتوقع محادثات لأسابيع لتحقيق "استقرار طويل الأمد" في جنوب لبنان بمجرد التوصل إلى اتفاق غزة
0
أخبار لبنان
2024-02-15
ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وطلب من بوحبيب تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
أخبار لبنان
2024-02-15
ميقاتي دان العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وطلب من بوحبيب تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:02
توقيف مواطن في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم مختلفة
امن وقضاء
07:02
توقيف مواطن في منطقة الحازمية لارتكابه جرائم مختلفة
0
امن وقضاء
06:42
الهيئة الاتهامية في البقاع: التظلّم من القرارات يكون عن طريق الطعن بها وليس بالتعرّض الشخصي للقضاة
امن وقضاء
06:42
الهيئة الاتهامية في البقاع: التظلّم من القرارات يكون عن طريق الطعن بها وليس بالتعرّض الشخصي للقضاة
0
امن وقضاء
06:37
يروّج المخدرات ومطلوب بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية... فوقع في قبضة شعبة المعلومات (صور)
امن وقضاء
06:37
يروّج المخدرات ومطلوب بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية... فوقع في قبضة شعبة المعلومات (صور)
0
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-29
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة
آخر الأخبار
2024-03-29
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: المجاعة تشكل خطرا و"احتمالا واردا" في بعض المناطق على الأقل في شمال غزة
0
أمن وقضاء
2024-02-08
سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
2024-02-08
سرقا أكثر من 50 سيّارة وقاما بتهريبها إلى سوريا... "المهيوب" وأحد أفراد عصابته بقبضة قوى الأمن
0
آخر الأخبار
09:46
مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
09:46
مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
0
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
منوعات
09:00
بعد علاقة دامت أربع سنوات انفصل عنها حبيبها لسبب غير متوقع... وما اكتشفته المرأة بالصدفة بعد عام صدمها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
أخبار لبنان
07:50
حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة
0
أخبار دولية
07:16
من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
أخبار دولية
07:16
من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة
0
أخبار لبنان
04:05
الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس
أخبار لبنان
04:05
الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
14:40
صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها
تقارير نشرة الاخبار
14:33
تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
تقارير نشرة الاخبار
14:30
رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
امن وقضاء
06:29
بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..
2
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
امن وقضاء
04:59
مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون
3
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
امن وقضاء
05:29
أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش
4
منوعات
15:40
ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!
منوعات
15:40
ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!
5
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
خبر عاجل
03:45
الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه
6
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:54
6 ضحايا لحزب الله في حلب...
7
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
فنّ
07:07
"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)
8
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More