ادرعي: استهداف "ناشط بارز" في وحدة الصواريخ بقوة الرضوان

#عاجل جيش الدفاع قضى على ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي
أغارت طائرات لسلاح الجو قبل قليل على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها المخرب المدعو إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان… pic.twitter.com/i11hkkkMMm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2024
#عاجل جيش الدفاع قضى على ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي
أغارت طائرات لسلاح الجو قبل قليل على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها المخرب المدعو إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان… pic.twitter.com/i11hkkkMMm