ادرعي: استهداف "ناشط بارز" في وحدة الصواريخ بقوة الرضوان

#عاجل جيش الدفاع قضى على ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي



أغارت طائرات لسلاح الجو قبل قليل على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها المخرب المدعو إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان… pic.twitter.com/i11hkkkMMm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2024

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأحد على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات لسلاح الجو قبل قليل على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".وقال "يُعتبر إسماعيل علي الزين أحد قادة قوة الرضوان وعبارة عن خبير رئيسي في مجال الصواريخ المضادة للدروع ومسؤول عن العشرات العديدة من العمليات بصواريخ مضادة للدروع التي تم توجيهها لاستهداف قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية الإسرائيلية".