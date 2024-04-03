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تدابير أمنية في الشمال وتوقيف 12 مواطنًا
امن وقضاء
2024-04-03 | 05:07
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تدابير أمنية في الشمال وتوقيف 12 مواطنًا
نفّذت وحدات من الجيش اللبناني، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، تدابير أمنية في منطقة الشمال، شملت تسيير دوريات راجلة ومؤللة وإقامة حواجز تفتيش ظرفية وعمليات دهم منازل مطلوبين.
وبنتيجة التدابير، أوقِف 12 مواطنًا لارتكابهم جرائم إطلاق النار والإخلال بالأمن، وقد ضُبِطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
أخبار لبنان
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