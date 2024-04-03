الجيش الإسرائيلي يلقي باللوم على حزب الله في إصابة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي الأربعاء باللوم على حزب الله في إصابة ثلاثة مراقبين من قوات الأمم المتحدة ومترجمهم في بلدة رميش في جنوب لبنان قبل أيام، مشيرا الى أنهم أصيبوا في انفجار عبوة زرعها الحزب.



وقال الجيش في منشور على منصة "إكس"، "حسب المعلومات المتوافرة لدى الجيش الإسرائيلي، نجم الانفجار الذي وقع السبت الماضي في 30 آذار في بلدة رميش وأسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات اليونيفيل الدولية، عن تعرّض دورية اليونيفيل لتفجير عبوة ناسفة كان قد زرعها حزبالله في المنطقة سابقًا".