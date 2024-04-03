محضرا ضبط بحق محلين في بفروه وكفرجوز

سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في بفروه لوجود مواد منتهية الصلاحية، وآخر بحق صاحب محل بيع دواجن في كفرجوز لعدم إعلان الأسعار على البضاعة المعروضة.