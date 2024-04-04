الريجي: ضبط منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة عند مدخل مخيم صبرا

ضبطت فرق إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" المختصة، بنتيجة عملية دهم، بمؤازرة الجيش اللبنانيّ، عند مدخل مخيم صبرا، من جهة الرحاب، كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجميّ والسيجارة الالكترونية vape.



وكَمَنت لمركبة "فان" وضبطت في داخلها كميات من التبغ المعدّ لتصنيع المعسل المزور، وفق ما أعلنت، في بيان.



وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.