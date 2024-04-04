قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات

أصدر مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية القضاة كارل عيراني ومليكة منصور، قراراً بوقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإجارات الصادر عن مجلس الوزراء الى مجلس النواب.