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دعوى قضائية في فرنسا ضد ميقاتي لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة

امن وقضاء
2024-04-04 | 11:57
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دعوى قضائية في فرنسا ضد ميقاتي لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة
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دعوى قضائية في فرنسا ضد ميقاتي لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة

تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
     
وردّ ميقاتي من جهته في بيان إن "ما تمتلكه العائلة جرّاء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".
     
وأضاف: "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم".
 
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

دعوى قضائية

فرنسا

ميقاتي

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