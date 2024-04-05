تعميم صورة مفقود ... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقود احمد اديب كلكوش (من مواليد عام 2000، سوري).



وغادر كلكوش مكان اقامته الكائن في محلة جديدة الفاكهة بتاريخ 31-3-2024 ، ولم يعد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 210182-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.