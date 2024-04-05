قوى الامن توقف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة عن نشاط أحد مروّجي المخدّرات في محلّة طريق المطار.بنتيجة المتابعة، تم تحديد هويته، وتبيّن أنّه يدعى:م. ص. (مواليد عام 2000، سوري)بتاريخ 11-03-2024 وبعد رصد ومراقبة، نفّذت قوة من المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصة في الوحدة عينها كمينًا مُحكمًا له، حيث جرى توقيفه على متن دراجة آليّة.بتفتيشه، تم العثور على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومُعدّة للترويج، وهي عبارة عن:/18/ ظرفًا من مادة الكوكايينقطعة من مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات.تمّ حجز الدرّاجة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. ص.)، وأودع والمضبوطات المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته.