مخابرات الجيش: توقيف شخصين في منطقة صبرا - الحرش وبلدة الناعمة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، المدعو (ع.ج.) في منطقة صبرا - الحرش، لقيامه بأكثر من 400 عملية سلب وسرقة بالقوة، وترهيبه المواطنين وتعاطيه المخدرات، وكان قد أوقف سابقًا بجرم تعاطي المخدرات.



ايضا، أوقفت دورية أخرى في بلدة الناعمة المواطن (م.م.) لمشاركته في عدة إشكالات وإطلاقه النار بتواريخ سابقة آخرها في 18 آذار 2024 ما أدى إلى إصابة شخص، كما لتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها وهو من ذوي السوابق الإجرامية.



وتم دهم منزله سابقًا في منطقة دوحة الحص وضُبطت داخله أعتدة عسكرية بالإضافة إلى 6 رمانات يدوية.