حريق بمخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية (فيديو)

اندلع حريق هائل بمخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية.

وقد أكد المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار للـLBCI انه تمت السيطرة على الحريق وتقوم فرث الدفاع المدني بعملية التبريد.