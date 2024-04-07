انس حسن السمحان من ذوي الاحتياجات الخاصّة غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقود انس حسن السمحان (مواليد عام 1992، سوري).



وقد غادر السمحان مكان اقامته الكائن في بلدة البيرة العكاريّة بتاريخ 03/04/2024، ولم يعد لغاية تاريخه، علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة ومصاب بمتلازمة "داون"، ويُعاني من داء "السّكري".



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر القبيّات في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.